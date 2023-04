Qytetari denoncon fqinjët e tij: Nuk kam ku të kullos bagëtitë se tokat janë mbjellë me kanabis

Një mesazh anonim ka publikuar ish- kryeministri Sali Berisha në Facebook-un e tij, ardhur nga një çoban bagësitsh. Ai shkruan se nuk ka toka ku të kullosë bagëtitë sepse janë mbushur me kanabis.

“Kullotat mbillen me hashash! Nuk ka ku te kullosë bagëtitë sepse tokat janë mbjellë me kanabis elektoral. Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. Sb”, shkruan Berisha.

“Pershendetje dokror Berisha,ju uroj shendet te plote ty dhe familjes tane,une qe po ju shkruaj jam nje banor i dukagjinit me origjine nga fshati Plan i komunes Pult, ose me sakte ne fshatin qe eshte qelluar dhe rrezuar helikopteri i shtetit per arsye te mbjelljes masive te hashashit nga njerez qe akoma nuk jane pas hekurave,

jam qoban bagetish dhe nuk guxoj te dal me bageti ne fshatin tim sepse e i kane mbjedhe gjithe tokat me hashash dhe nuk kam ku ti kullos bagetit, me kercenojne familjet e forta qe mjellin hashash nese dal me bageti ne token ku kam lindur un, baba,gjyshi e gjith brezat me rralle , e ndieva te nevojshme ta dergoj ty kete mesazh sepse askun tjeter nuk me pin uje fjala, ju lutem anonim sepse me vrasin”, shkruan qytetari në denoncimin e tij.