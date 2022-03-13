Qytetarët bllokojnë rrugën tek kryqëzimi i Myslym Shyrit, ndërhyjnë forcat policore
Lajmifundit / 13 Mars 2022, 14:08
Aktualitet
Prej pak minutash një numër protestuesish kanë bllokuar rrugën Myslym Shyri, duke bërë të pamundur qarkullimin e mjeteve në qytet.
Efektivë të shumtë të policisë kanë ndërhyrë për të shpërndarë protestuesit të cilët pre disa orësh po protestojnë kundër rritjes së çmimeve të naftës dhe produkteve ushqimore.
Pjesë në shpërndarjen e protestuesve kanë qenë edhe forcat “Shqiponja”