PD: OSHEE la pa energji qindra komuna dhe fshatra

Drejtuesja e Departamentit të Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Zana Guxholli denoncoi mungesën masive të energjisë në pjesën më të madhe të vendit dhe bllokimin e mjaft komunave.

"Rreth 76 % e familjeve shqiptare do paguajnë energjinë 24 % më shtrenjtë nga data 1 janar. Po jo vetëm kaq. Shqiptarët, jo vetëm do ta paguajnë më shtrenjtë por hajde ta gjejnë këtë energji edhe me çmime të rritura. Ja si po e mban Rama premtimin: tha në fushatë energjinë do ta ul dhe e uli me matematikën e tij donkishotjane nga 7,7 e bëri plot 9,5 lekë. (Pa TVSH. Në faturën që do të paguajnë shqiptarët e kanë 11,4 l/kwh) Kush e ha këtë iluzion matematik që 9,5 është më e vogël se 7,7 ? Që t’i trullosë fare shqiptarët e mos kenë kohë të mendohen kthen dhe ndërprerjen e energjisë, metodë mesjetare e zhdukur që në 2006. Vetë OSHEE-ja e Ramës e pranon në deklaratat e saj që e bën këtë ndërpreje energjie për të balancuar sistemin", u shpreh Guxholli.

Sipas saj, Shqipëria dhe shqiptarët kaluan festat e fundvitit të errësirë dhe ndërprerje disa ditore dhe shumëorëshe. Bashki, komuna e fshatra të tëra në të ftohtit e dhjetorit nuk patën energji për t’u ndriçuar e jo më për te pergatitur, gatuar e festuar kete vit te ri. 147 komuna dhe 15 bashki kanë patur ndërprerje në datën 31 dhjetor dhe 1 janar.

"Ndërprerje të vazhdueshme ne ditet e nderrimit te vitit ka patur ne te gjitha rrethet e vendit për ditë të tëra. Në rrethet Gramsh, Vlorë, Mallakastër, Fier, Shkodër, Tepelënë, Mat, Korçë, Berat, Lezhë, Devoll, Dibër, Has-Krumë, Kukës, Tropojë, Përmet, Kurbin, Durrës, Librazhd, Lushnjë, qytete, fshatra e komuna pa energji për ditë të tëra, 2 deri 7 ditë veç ka patur ndërprerje të vazhdueshme. Rrethi Lezhë: Bashkia Lezhë në lagje të tëra në datë 30, 31 e 1 janar, për orë të tëra në Lagjen Gurra, Shtraus,Lalm i ri,Frutore,Stacioni i Trenit, SMT, Kodër Marlekaj. Komuna Shënkoll me datë 31 dhe 01 të gjitha fshatrat Rrilë, Shënkoll, Barbulloje, Tale 1, Tale 2 kanë patur shkëputje energjie deri 3 orë", theksoi Guxholli.