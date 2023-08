Qeveria iu kërkon VIP-ave të reklamojnë Shqipërinë, Elvis Pupa: Dakord mo, po ju vetë a do të bëni ndonjë punë?!

Aktori i njohur i humorit, Elvis Pupa nuk i ka kursyer kritikat për qeverinë dhe ministrinë e Turizmit.

Qeveria, përmes ministrisë i ka kërkuar personazheve publikë dhe influencerëve që në rrjetet sociale të promovonin turizmin shqiptar. Ai u shpreh i gatshëm për të promovuar turizmin shqiptar, por nuk i kurseu as këresat për investime.

“Ju si qeveri keni ndonjë mendje të investoni në këtë drejtim apo…do vazhdoni të bëni një herë në vit nga 2-3 kilomentra rrugë me standarde sigurie si nga Taxhikistani edhe me asfalt që shkepet pas 6 muajsh”, thotë aktori në video.

Më tej, Pupa krahason Shqipërinë me vendet fqinje, Kroaci, Itali dh Greqi që ai i cilëson si lidere në botën e turizmit.

“Si do i konkurrojmë këto?” pyet aktori.

“Për çfarë t’i ftojmë të huajt këtu? Se këtu ose do vijë ndonjë turist i lodhur me këto kushte, më shumë të prish punë të vijë në lokal se sa mos vijë hiç. Se këta që janë tamam do vijnë një herë dhe nuk vijnë më”, shton ai.

Aktori i bën thirrje qeverisë që të marrë në dorë situatën dhe mos ia lërë në dorë vetëm pronarëve që të lodhen.