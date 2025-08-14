Qetësohet situata pas zjarreve në Gramsh/ Banorët rikthehen në shtëpi, groposen bagëtitë e djegura
Pas tre ditësh flakësh intensive, situata në fshatrat e Gramshit paraqitet më e qetë këtë të enjte. Ulja e temperaturave, dobësimi i erës dhe puna e qindra ekipeve të emergjencës kanë bërë të mundur hapjen e rrugëve dhe rikthimin e banorëve në banesat e tyre.
Sipas autoriteteve, ende ka vatra aktive në Skënderbegas dhe Kodovjat, por ato po mbahen nën monitorim dhe po punohet për shuarjen e plotë. Paralelisht, po vijon groposja e bagëtive të djegura për të shmangur çdo rrezik epidemie.
Në total, tre njësi administrative u prekën nga zjarret, me Skënderbegasin që humbi shtatë fshatra, ndërsa fshati Narta u shpëtua në momentet e fundit. Zjarri në Gramsh shkaktoi edhe viktimën e parë në vend një 80-vjeçar, i cili dyshohet se është edhe autori i zjarrvënies.