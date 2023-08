Qëlluan me armë efektivët shqiptarë në kufirin me Kosovën, lihen në burg 6 sirianët

Mbeten në burg gjashtë shtetasit sirian të ndaluar në kufirin Shqipëri-Kosovë tre muaj më parë. Gjykata e Kukësit pranoi sot kërkesen e prokurorisë për caktimin e masës së sigurisë burg pa afat për gjashtë shtetasit sirian të cilët sipas prokurorisë së Kukësit akuzohen për vrasje të punonjesve të policise e mbetur në tentative, prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve e municioneve dhe kalim të paligjshem të kufirit.



Sot ishte afati i fundit i ezaaurimit te mases arrest me burg per periudhën tre mujore ndërkohë që prokuroria e Kukesit kerkoi caktimin e mases se arrestit burg pa afat.

Arrestimi i shtetasve sirian u be me daten 26 mak 2023 pas tent at ives per kalimin e kufirit Shqiperi Kosove. Ne aksinon e perbashket mes policise kufitare te shqiperise dhe Kosoves pati shkembime zjarri e per pasoje nje polic i kufirit mbeti i plagosur ne kembe.