Qëlloi me tre plumba bashkatdhetarin, ekstradohet në Itali Agustin Markvukaj

28-vjeçari shqiptar Agustin Markvukaj është ekstraduar drejt Italisë. Shqiptari akuzohet për vrasje të rëndë në tentativë, pasi qëlloi me armë zjarri një bashkatdhetar mbrëmjen e 19 shkurtit në fund të Strada Nuova. I riu u arrestua më 9 mars nga stafi i skuadrës lëvizëse dhe u mbyll në një burg në Shqipëri, në pritje të ekstradimit në Itali ku do të duhej të gjykohej.

Të premten në mbrëmje ai zbarkoi në aeroportin Leonardo da Vinci në Romë për t'u marrë në pyetje nga magjistratët e zyrës së prokurorit publik të Pavia. Mbajtës i hetimit është zv/prokurori i republikës Andrea Zanoncelli. Mediat italiane raportojnë se Markvukaj u mbyll në një qeli në burgun romak të Regina Coeli. Në aeroport e prisnin dy zyrtarë të ekipit celular të Pavias, të cilët e morën përsipër dhe e shoqëruan fillimisht në komisariat dhe më pas në burg.

Më datë 28, shqiptari u arrestua me akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë, pasi kishte qëlluar disa të shtëna me armë zjarri kundër bashkatdhetarit 19-vjeçar Iglijan Zefi mbrëmjen e 19 shkurtit në Strada Nuova, te ura e mbuluar. I arrestuari dhe viktima janë të afërm dhe plagosja, sipas hetimeve të ekipit celular të Pavias, kishte ndodhur në kuadër të një mosmarrëveshjeje mes familjeve, me sa duket për arsye ekonomike. Viktima ishte goditur nga tre plumba, por asnjë nuk kishte lënduar organet jetësore. 19-vjeçari kishte shpëtuar nga ai sulm dhe teksa po e dërgonin në spital, kishte arritur të jepte edhe të dhëna (emër e mbiemër) për sulmuesin, i cili ndërkohë ishte arratisur.

Historia kishte bërë shumë bujë, pasi Strada Nuova kishte qenë tashmë skenë e një ngjarje të ngjashme, në vitin 2019. Të shtënat e 19 shkurtit ndodhën në mes të njerëzve. Nga ajo që ishte rikonstruktuar, takimi mes sulmuesit të dyshuar dhe viktimës ishte kërkuar nga disa të afërm shqiptarë të cilët donin të diskutonin gojarisht një problem familjar.

Një takim sqarues që ishte kthyer në kurth për 19-vjeçarin, e për mrekulli kishte dalë i gjallë. 28-vjeçari ishte arratisur drejt Shqipërisë ku e kishte lokalizuar policia. Agusti Markvukajc fillimisht arriti të fshihej në Desenzano del Garda dhe më pas të arratisej me autobus në vendin e origjinës, më 21 shkurt, dy ditë pas pritës.