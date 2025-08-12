Qëlloi me armë 30-vjeçaren, ja kush është autori i plagosjes në Shkodër
Detaje të reja janë mësuar nga ngjarja e rëndë që është shënuar mesditën e sotme në aksin rrugor Muriqan-Shkodër, ku një 30-vjeçare u qëllua me armë dhe mbeti e plagosur.
U raportua se Edison Probatistaj ka qëlluar Erisa Isufin për motive të dobëta. 30-vjeçarja ndodhet në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën.
“Muriqan, Shkodër / Informacion paraprak
Në aksin rrugor “Muriqan-Shkodër”, shtetasi E. P., 34 vjeç, dyshohet se, për motive të dobëta, ka plagosur me armë zjarri shtetasen E. I., rreth 30 vjeçe, e cila ndodhet në kujdesin e mjekëve dhe është jashtë rrezikut për jetën.
Shërbimet e Policisë vijojnë kontrollet për kapjen e autorit të dyshuar të këtij rasti.
Ndërkaq, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes”, njoftoi më herët policia.