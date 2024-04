Qëlloi 42 herë me thikë ish-të dashurën, çfarë deklaroi shqiptari para gjykatës

Një shqiptar i cili jeton dhe punon në Austri, tetorin e vitit të kaluar, i kishte dalë në pritë ish të dashurës, duke e goditur dhjetëra herë me mjete të mprehta.

40-vjeçari i cili akuzohet për tentativë vrasje, të martën ka dalë para Gjykatës Rajonale të Vjenës.

Sipas aktakuzës, shqiptari nga Kosova thuhet se ka qëndruar në një park përpara shtëpisë së ish-të dashurës shqiptare nga Maqedonia e Veriut, e cila jeton në Liesing – Vjenë, dhe më pas e ka goditur me thikë.

Ky akt kishte ndodhur një ditë para se ai të kishte komunikim me ish të dashurën, duke i thënë se: ‘Nuk do të jetosh për të parë ditëlindjen tënde më 5 nëntor. Vëllai juaj do të vendosë lule në varrin tënd’.

Në aktakuzë thuhet se shqiptari e kishte sulmuar nga pas në oborr dhe e kishte goditur me thikë dymbëdhjetë herë në qafë, qafë, fytyrë dhe shpinë.

‘Kur tehu u shkëput, shqiptari ka kapur një kaçavidë dhe e ka goditur me të edhe 30 herë të tjera. Gruaja u kundërpërgjigj, madje në një moment arriti të shkëputet dhe të vrapojë jashtë në drejtim të trotuarit, ku i pandehuri e kapi dhe e sulmoi sërish’, thuhet në aktakuzë.

Kur djali i viktimës dhe kalimtarët kanë dëgjuar thirrjet e gruas për ndihmë, sulmuesi është larguar.

Më pas policia ka arrestuar shqiptarin pranë vendit të krimit.

Viktima kishte marrë trajtim mjekësor disa ditor.

E pyetur për gjendjen e saj të tanishme, ajo u përgjigj se prej kohësh nuk guxonte të dilte vetëm nga apartamenti dhe se nuk flinte mirë.

Shqiptari ka thënë në gjykatë se ‘kurrë në jetën time nuk kam menduar ta vras’.

Të dy kishin folur në Facebook në vitin 2021. Gruaja (viktima) e dinte se ai ishte i martuar dhe do të kishte rënë në dashuri me të pavarësisht. Ndërsa sulmuesi i premtoi asaj vazhdimisht se do të linte gruan e tij për të vazhduar më të. Për shkak se kjo nuk ndodhi kurrë, shqiptarja me origjinë nga Maqedonia e Veriut i dha fund lidhjes, të cilën dorasi nuk e përballoi dot.

I pandehuri ka pohuar se ish e dashura e tij është bërë xheloze dhe ka kontaktuar me gruan e tij.

‘Ajo donte të shkatërronte familjen time,’ i tha ai kryetarit të trupit gjykues.

‘Ai donte t’i jepte asaj një mësim,’ tha avokati mbrojtës Philipp Winkler.

Ende nuk është marrë vendimi përfundimtar, raporton exxpress.at.