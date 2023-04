"Që nga ky moment e qepa", Luizi i heq Kiarës sjelljen "arrogante": Veç të të them mos i harro mesazhet

Disa prej banorëve të “Big Brother VIP2” e kanë cilësuar si ‘arrogante’ sjelljen e Kiara Titos pasi u rikthye në shtëpinë më të famshme në Shqipërisë.

Moderatorja me rihyrjen në shtëpi ka qëndruar shumë pranë partnerin të saj, Luiz Ejlli, të cilët para se të eliminohej i kërkonte hapësirë. Nga ana tjetër, ajo ka mbajtur një qëndrim mjaft të ftohtë me pjesën tjetër të banorëve, edhe me ata që i konsideronte miq.

Teksa mbrëmë gjatë prime-t Nita Latifi dhe Krist Aliaj i thanë se ka ndryshuar shumë, Luizi tha se i pëlqente kështu siç është tani.

Por kur janë ulur për të fjetur, këngëtari ka vendosur që t’i japë një këshillë partneres së tij. Ai i tha që të mos harrojë mesazhet e “Big Love”, ku i shkruanin për mirësinë dhe dashurinë që ajo shfaq.

“Veç të të them diçka, mos i harro mesazhet e ‘Big Love’, mos i harro. Mos i bëj njerëzit të bëjnë këtë lloj reagimi kur janë duke të parë në televizion që kanë krijuar një lloj përshtypje për ty, paqësore, e mirë, e dashur. Kështu si të njoh unë, kështu siç je.

Gjithkush ka nerva. Por kur ke të drejtë, nervat nuk të nxjerrin bukur”, këshilloi Luizi Kiarën.

Kjo e fundit i thotë se "që nga ky moment e qepa, edhe nëse dëgjoj diçka nuk flas më”.