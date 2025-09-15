Qarkullonte në sens të kundërt në “Durrës-Kavajë” dhe postoi videon në rrjetet sociale, 400 mijë lekë gjobë për shoferin
Policia e Durrësit ka gjobitur dy drejtues mjetesh, pasi janë evidentuar në shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, në rrugën interurbane “Durrës-Kavajë”, pamje të cilat vetë ata i kanë postuar në rrjetet sociale.
Reagimi i policise:
Në lidhje me 2 video të postuara në rrjete sociale, në të cilat shfaqen 2 automjete që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor, në rrugën interurbane “Durrës-Kavajë”, bëjmë me dije se shërbimet e Policisë Rrugore të Komisariatit të Policisë Kavajë kanë kryer veprimet për identifikimin e drejtuesve të automjeteve.
Nga verifikimet e kryera, u bë i mundur identifikimi i shtetasve:
E. M., banues në Fier. Në bazë të Kodit Rrugor, ky shtetas është ndëshkuar me masë administrative 40 000 lekë dhe me heqje të 15 pikëve nga leja e drejtimit, pasi ka qarkullluar me automjet, në sens të kundërt, në rrugën interurbane “Durrës-Kavajë”;
B. Sh., banues në Durrës. Në bazë të Kodit Rrugor, ky shtetas u ndëshkua me masë administrative 3000 lekë, pasi ka kryer parakalim të rrezikshëm, në rrugën interurbane “Durrës-Kavajë”.
Drejtoria Vendore e Policisë Durrës fton qytetarët që të denoncojnë në 112 çdo rast të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor dhe garanton reagim të menjëhershëm, konform ligjit dhe me paanshmëri.