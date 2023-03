Qarkullonte me kallashnikov në automjet, arrestohet 34-vjeçari në Tiranë

Policia në Tiranë ka vënë në pranga një person që qakrullonte me armë zjarri me vete si dhe pasagjerin që ai kishte në automjet. Bëhet e ditur se me finalizimin e operacionit të koduar “Tracing”, u arrestua S. B., 34 vjeç, banues në Shkodër, për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit.

Ky i fundit ishte duke lëvizur në afërsi të kryqëzimit të Laprakës, me një automjet tip “Volksëagen”, ku kishte dhe armën e zjarrit tip kallashnikov.

Po ashtu, në pranga u vu edhe S. T., 32 vjeç, banues në Tiranë, për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”, person me precedent të mëparshëm kriminal në fushën e krimeve ndaj jetës, pronës dhe armëmbajtjes pa leje.

Automjeti me të cilin ata po udhëtonin u ndalua në rrugën “Dritan Hoxha”, në afërsi të kryqëzimit të Laprakës. Gatë kontrollit të automjetit, u gjet dhe sekuestrua, në cilësinë e provës materiale, një armë zjarri kallashnikov, një krehër dhe municion luftarak.