Qarkullonin me armë dhe drogë në makinë, arrestohen dy të rinjtë në Shkodër

Dy të rinj janë vendosur në prangat e policisë pasi qarkullonin me drogë e armë në automjet në qytetin e Shkodrës. Në pranga ranë 18-vjeçari me inciale R. V., banues në Vaun e Dejës dhe 23 vjeçari me iniciale N. K., banues në Shkodër.

Gjatë kontrollit në këtë automjet dhe kontrollit fizik ndaj këtyre shtetasve, shërbimet e Policisë kanë gjetur 1 armë zjarri pistoletë që dyshohet se e posedonte 18-vjeçari dhe një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis që dyshohet se e posedonte 23 vjeçari.

Ky i fundit rezulton me precedent të mëparshëm penal në fushën e narkotikëve.

Njoftimi i policisë:

Shkodër/Vijojnë kontrollet në të gjithë qarkun, në zbatim të planeve operacionale “Sundimi i ligjit” dhe “Tempulli”.

Si rezultat i kontrolleve të ushtruara bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, është goditur një rast i armëmbajtjes pa leje dhe një rast në fushën e narkotikëve.

Qarkullonin në qytet, me armë zjarri pistoletë dhe me lëndë narkotike, në automjet, kapen në flagrancë dhe vihen në pranga një 18-vjeçar dhe një 23-vjeçar.

23-vjeçari, i dyshuar si posedues i lëndës narkotike që u gjet në automjet, me precedent të mëparshëm penal në fushën e narkotikëve.

Sekuestrohen arma e zjarrit pistoletë, lënda narkotike kanabis, automjeti dhe 2 celularë.

Si rezultat i kontrolleve të pandërprera të ushtruara në zbatim të planeve operacionale “Sundimi i ligjit” dhe “Tempulli”, bazuar dhe në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, nga strukturat e DVP Shkodër është goditur një rast në fushën e armëmbajtjes pa leje dhe një rast në fushën e narkotikëve.

Shërbimet e Patrullës së Përgjithshme të Komisariatit të Policisë Shkodër, në rrugën “Ethem Osmani”, kanë ndaluar për kontroll automjetin tip “Audi” me të cilin qarkullonin shtetasit R. V. dhe N. K.

Gjatë kontrollit në këtë automjet dhe kontrollit fizik ndaj këtyre shtetasve, shërbimet e Policisë kanë gjetur 1 armë zjarri pistoletë që dyshohet se e posedonte shtetasi R. V. dhe një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis që dyshohet se e posedonte shtetasi N. K.

Arma e zjarrit pistoletë dhe lënda narkotike u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, bashkë me automjetin në pronësi të shtetasit N. K. dhe 2 celularë.

Në përfundim të veprimeve të para hetimore dhe procedurale, specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve të Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër arrestuan në flagrancë shtetasit R. V., 18 vjeç, banues në Vaun e Dejës dhe N. K., 23 vjeç, banues në Shkodër.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme.