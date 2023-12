Qarkullonin me armë pa leje dhe “Porsche Cayenne”, arrestohen në flagrancë ‘’të fortët’’ e Vlorës

Policia e Vlorës ka arrestuar në flagrancë dy shtetas në orët e mesnatës, pasi qarkullonin në qytet me armë zjarri pa leje.

Sipas policisë, ata kanë konstatuar një automjet të dyshimtë në lagjen “H.Çakërri”, i cili nuk i është bindur patrullës së policisë por ka rritur shpejtësinë me qëllim për t’u shpëtuar atyre. Menjëherë, shërbimet e policisë mbështetur nga strukturat e rendit, i janë vënë në ndjekje këtij mjeti derisa kanë bërë të mundur bllokimin e tij në lagjen “28 Nëntori” Vlorë.

Gjatë kohës së ndjekies është parë se personat kanë hedhur në tokë diçka të dyshimtë nga dritarja e mjetit.

Nga kontrolli i ushtruar brenda dhe jashtë mjetit tip “Porsche Cayenne” me targë ACD 5323, në një distancë prej 40-50 m larg mjetit, u gjet në tokë një armë zjarri tip Pistoletë e llojit “Berreta” bashkë me krëhërin e mbushur me fishekë, por edhe me 1 fishek në fole (në gojën e armës).

Policia ka bërë arrestimin e menjëhershëm të dy personave që gjendeshin në automjet:

• Mikel Mehmetaj, 39 vjeç, banues në Selenicë.

• Vasil Papa, 34 vjeç, banues në Selenicë.

Materialet janë referuar në Prokurori në ngarkim të tyre për veprat penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake e municioneve” dhe “Mosbindja ndaj urdhërit të punonjësit të policisë së rendit publik”, parashikuar nga nenet 278 dhe 242 të Kodit Penal.