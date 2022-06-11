Putin uron Bajram Begajn për postin e presidentit
Lajmifundit / 11 Qershor 2022, 13:17
Aktualitet
Presidenti i Federatës Ruse Vladimir Putin, ka uruar presidentin e zgjedhur të Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, për postin e kreut të shtetit.
Homologu rus i ka uruar Begajt shëndet dhe suksese në detyrën e tij më të lartë shtetërore.
Njoftimi i ambasadës ruse:
Presidenti i Federatës Ruse, Vladimir Putin, i ka përcjellë urime z.Bajram Begaj për zgjedhjen e tij në postin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë dhe i uroi shëndet dhe suksese në detyrën e tij më të lartë shtetërore.