Putin uron Bajram Begajn për postin e presidentit

Lajmifundit / 11 Qershor 2022, 13:17
Putin uron Bajram Begajn për postin e presidentit

Presidenti i Federatës Ruse Vladimir Putin, ka uruar presidentin e zgjedhur të Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, për postin e kreut të shtetit.

Homologu rus i ka uruar Begajt  shëndet dhe suksese në detyrën e tij më të lartë shtetërore.

Njoftimi i ambasadës ruse:

Presidenti i Federatës Ruse, Vladimir Putin, i ka përcjellë urime z.Bajram Begaj për zgjedhjen e tij në postin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë dhe i uroi shëndet dhe suksese në detyrën e tij më të lartë shtetërore.

