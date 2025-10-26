"Putin do kalonte në Shqipëri, por i thanë se mund ta vrisnin"
Këtë javë në emision “Rrethi Katror” në “E diell” u diskutuan ngjarjet kryesore të javës.
Anulimi i takimit mes Trump dhe Putin, ka lidhje dhe Shqipëria? Milaim Zeka thotë se avioni i Putin do kalonte në Shqipëri dhe kishte frikë mos e godisnin.
“Nuk u mbajt takimi sepse shërbimet e huaja i sinjalizuan Putinit se mund të vritej. Njëri prej opsioneve të fluturimit të tij me aeroplan ishte dhe kalimi mbi Shqipëri, dhe i thanë si mund të kalosh mbi Shqipërinë?! Amerika i dha leje Ukrainës të përdorë raketat Tomahawk, dhe 140 miliardë po i ofron BE kredi, që janë defacto të Rusisë. Në Shqipëri kishte sinjalizime që mund të goditej”, tha ai.
Alfred Cako në lidhje me takimin mes Trump dhe Purtin tha: Këta janë kukulla dhe gjendet shkaqe që lufta të vazhdojë, ndërkohë Europa po armatoset rëndë.
Ndërkohë Cako u ndal edhe ‘te florinjtë’ e Shqipërisë, kur tha se Enver Hoxha si kusht për të qëndruar në pushtet, i ka dhënë Britanisë rreth 300 ton flori.
“Ndoshta kryeministri jonë nuk e di që Enver Hoxha si kusht për të qëndruar në pushtet 45 vjet, i ka dhënë Britanisë 280-310 ton flori. Shqiptarëve iu morën 300 ton flori… e kuptoni?!”, tha ai.