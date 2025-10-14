LEXO PA REKLAMA!

Punëtori bie nga lartësia e objektit në ndërtim, përfundon në spital, procedohen dy inxhinierët në Tiranë

Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 14:16
Një incident është shënuar këtë të martë në Sauk të Ri, ku një punëtor ra aksidentalisht nga lartësia e një objekti në ndërtim.

Si pasojë janë proceduar dy inxhinierët e subjektit, të moshave 22 dhe 24 vjeç, si dhe punohet për shoqërimin e shtetases E. K., 55 vjeçe, me detyrë administratore.

31-vjeçari që mbeti i lënduar, ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve.

Njoftimi:
“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 1 referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit K. K., 22 vjeç, dhe A. H., 24 vjeç, me detyrë inxhinierë, si dhe punohet për shoqërimin e shtetases E. K., 55 vjeçe, me detyrë administratore e një firme ndërtimi, pasi në Sauk të Ri, duke punuar në fasadat e një objekti të kësaj firme, ka rënë nga lartësia punëtori A. E., 31 vjeç, i cili ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.“, thuhet në njoftimin e policisë.

 

