Publikohen pamjet kur bashkëshorti i 41-vjeçares me shokun e tij nxjerrin në një sënduk shqiptaren

Mediat greke kanë publikuar pamjet nga momenti i transportimit të trupit të 41-vjeçares, Georgia Mourati, e cila ishte futur në një sënduk, pasi u vra nga bashkëshorti i saj dhe shoku i tij.

Në video duket se bashkëshorti i saj po nxjerr nga shtëpia sëndukun ku ndodhej viktima me ndihmën e shokut të tij të ngushtë.

Sipas mediave greke në pamjet prej 13 sekondash të shkëputura nga filmimet e kamerave të sigurisë, shihen lëvizjet e dy autorëve afërsisht 4.5 orë pas vrasjes.

Trupi i 41-vjeçares shtatzënë u gjet i masakruar me thika në një pyll në zonën e Kalkidikisë, i futur në një kuti. Gjorgjia Mourati rezultonte e zhdukur që nga mbrëmja e vitit të ri, kur nuk ishte parë më.

Mediat greke raportojnë se i dashuri me shokun e tij i zunë pritë 41-vjeçares kur ajo po hynte në shtëpinë e tij. Ata pasi e kanë lidhur, i kanë mbyllur gojën dhe e kanë qëlluar me thika në pjesën e qafës. Trupin e kanë zhvendosur në pyll me makinë, duke u përpjekur më pas të zhduknin gjurmët e gjakut në banesë ku ndërruan edhe dyshekun e përgjakur. Përpos masakrimit që I kanë bërë gruas së re, 2 vrasësit I kanë zhvatur asaj edhe 80 euro që kishte me vete.