Pseudonimet “Thiu” dhe “Noizy”, si identifikoheshin klientët e bandës së drogës Shqipëri-Itali

Grupi I trafikut të drogës mes Shqipërisë dhe Italisë pothuajse që çdo gjë përdorur simbole për të komunikuar rreth veprimtarisë së tyre. Ata përdornin pseudonime për klientët e tyre, ku bie në sy emri “Thiu” dhe “ Noizy”.

Në përgjime del biseda e kryer mes bashkëshortëve Enver Bakalli dhe Enkelejda Bakalli. Gjatë bisedës, gruaja e Bakallit bëri sqarime , të cilat vërtetuan marrëdhënien e furnizimit mes Alferd Lulit dhe Rexhep Dallupit.

Ajo u shpreh se Alfredi, para se të arrestohej, furnizonte Dallupin me drogë. Më tej Enkelejda ia shpjegon burrit të saj situatën e Rexhepit me furnizuesin “Noizy”

Përgjimet:

Enkeleda BAKALLI: dhe ketij (DALLUPI Rexhep), i ka ardhur (droga).. inc apo nuk e di?

Enver BAKALL.I: deri paradreke isha me ate, ne njembedhjete e ca u kthyem ne shtepi…

Enkeleda BAKALLI: ata cunat nuk vijne (dmth njerzit e Noizy 1) Lere cfare thote ky. (Rexhep

DALLUPI) Ata mik vijne.

Enver BAKALLI: ne ishim ulur ne park…

Enkeleda BAKALLI: nuk vijne se nuk ka leket… Lere cfare thote ky.. ata ja kane thene, ai (DALLUPI Rexhep) ka shkar atje tre here dhe i kane thene “nuk ta japim pa leke.

Enver BAKALLI: Sa mije euro, nuk doshin 5 mije euro?

Enkeleda BAKALLI: jo, ata duan shume. duan 40 mije ose… 38 (mije euro) .. i kane thene

“‘nuk te japim me pa leke”. ata per te mos i thene jo Janit (Arjan DALL UPI) se jane mig te

Janit e bejne me prit… per Lotin.

Enver BAKALLI: duan leket ne dore, kush e merr me leke ne dore? Ata jane rob ge genjejne dhe mike kane…..ata vetem te vjedhin apo te vrasin ndonje per t’ia cuar atij … Keshtu behet– biznesi “nuk te jap mall nas muk me jep leket”…

Enkeleda BAKALLI: po keshtu… nuke di…

Enver BAKALLI: deri dje ja jepte…

Enkeleda BAKALLI: deri dje ia jepte tjetri (Alfred LULI). jo ky… ge kur ka ardhur ky, pasi arrestuan ate tjeirin, ka pas probleme (per leket)… tetri in linte, nuk i bente naze. Ai ge u arrestua (Alfred LULI). Ai ishte shume korret the shume…

Enver BAKALLI: prandaj po fiton shume ky (ironike).. ky punon se ja japin, e shet dhe e xhiron..

Enkeleda BAKALLI: varet si jane gerat.

BAKALLI Enver: ai eshte barbon….. he ngs e pi vete … (shan)…

Enkeleda BAKALLI: kur ky filloi t’i thoshte … dhe ai i tha “mik, ti me njeh mua apo ate tjetrin?”.. (dmth ke te besh me mua apo me tjetrin?)

Enver BAKALLI: Si me njeh mua apo ale tjetrin? Pse i thua nje gje tjetrit dhe gje tjeter mua? Atehere Eri (Rexhep DALLUPI) duhet te flase me te dy dhe t’i thote “po ju po talleni me mua? “Leket i more, cfare dregin do?.

Enkeleda BAKALLI: ky ben gabim ge ben loge si grate. Keshtu tha ai ‘e keshtu tha ai tjetri…ai ia preu shkurt, i tha “nese do ta marresh nga une, ok. Te bezdis? Jo. Ta kam ulur?Po. Jo po ai me tha cmim me te larte… Po ti e shef cfare te jap une? Lere fare thote ai. Nas e do, mire. Nas nuke do, ik” tha..

Enver BAKALLI: Si? Ky e jep me lire dhe ai e merr me shtrenjte? Lere Leda. Cfare po thua?

Enkeleda BAKALLI: ky qe eshte ne burg (Alfred LULI) ja ka dhene nga e vetja dhe jo nga e

Samir Prenga, i identifikuar në fletoret e sekuestruara në banesën,Alfred Luli si klienti me emrin “Thiu”, ka blerë nga Alfred Luli dhe Gjergii Luli në menyrë te paligishme 3 kg kokaine, 49 kg cannabis sativa dhe 62 kg hashash, kundrejt nje pagese prej rreth 560,000 euro. Sipas dosjes, kjo veprimtari është kryer nga janari I 2016 deri në shkurt të 2017

Nga verifikimi I telefonit të , Alfred Luli, nga ekzaminimi i bisedave me aplikacionin Ehtasup, u be e mundur identifikimi i personit me pseudonimin “Thiu”, i quajtur edhe me emrin “Miri”, me emrin Saimir Prenga.

Alfred Luli ne bisedat e shkëmbyera me Gjergji Luli i referohen mberritjes ne aeroport te bashkëshortes se Alfred Lulit (Matilda Luli) dhe bashkeshortes st Saimir Prenga, te cilin fillimisht e quaine me emrin “Thiu” dhe te nesërmen me emrin “Miri”.

Nga vezhgimet e kryera më pas, u konfirmuan mberritjen né aeroport të shteasve Matilda Luli dhe Larisa Prenga, bashkëshortja e shtetasit Saimir Prenga.

Në aparatin e telefonit Iphone Eshte gjetur i rregiistruar numeri 328-8094874 me emrin “Prenga Mir”.

Përveç fakteve te mäsipërme, përgjimet e mevonshme te kryera ndaj Saimir Prenga, te shpjeguara edhe me sipër, konfirmojne plotësisht pärfshirjen e tij te plote ne altivitetin e trafikimit te lendëve narkotike, se bashku me Alfred Luli.

Konkretisht, në bisedën e pergjuar midis Gergji Luli dhe Saimir Prenga, ne prani edhe të personit tjetër me emrin Denis Shehu, konfirmohet perfshirja e plotë ne aktivitetin e tregtimit te lendëve narkotike, bashkë me Gjergii Luli. Kjo bisede u zhvillua në bordin e një mjeti “Hyundai”.

Përgjimet:

Denis SHEHU: E lene pas… Fillimisht te dy flasin per nje fare Xhuliano ge e ka Ilastuar shume dhe qe fillon ta bezdis per problemin me te vogel.

Ata vazhdojne të flasin per ndeshjet e futbollit qe organizone me djemte. Me pas filloine te flasin per faktin se Lulit nuk i pelqen te shkoje ne disko ne Itali, por ne Tirane, diskutojne per klubet ge hapen e mbyllen dhe problemet e tyre.

SHIEHU Denis: dhe Gergii por i dinit rruget ketu apo i mesuat tani?

LULI Gjergji: Ikam njohur.. i kam njohur

PRENGA Saimir: ge kur ishte ketu me ..

LULI Gjergji: kur Fredi (Alfred LULI) ishte ketu, ne ishim ketu …

SHEHU Denis: Ju ndoshta keni gene ketu duke zevendesuar vete Fredin?