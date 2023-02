Pse u takua McGonigal me Ramën? Ish- e dashura e zyrtarit të FBI jep detaje

Hetimet ne SHBA ndaj ish agjentit te FBI MC Gonigal jane bere shkak per nje debat te forte ne Shqiperi, pasi u mesua se ai ishte takuar disa here me kryeministrin Edi Rama ne Tirane dhe ne Uashington.

Nje person kyc ne kete histori, duket se ka qene edhe ish e dashura e agjentit Charles Mcgonigal.

Allison Guerriero, ish- e dashura që denoncoi ish-zyrtarin e FBI Charles Mcgonigal, ka dhënë një intervistë ekskluzive për emisionin “Review” në Euronews Albania ka dhënë detaje në lidhje me takimin e kreut të qeverisë dhe ish-të dashurit të saj, tashmë të arrestuar.

Ajo tha se nuk e dinte arsyen e takimit mes Ramës e McGonigal, por që të dy flisnin shpesh në telefon dhe se ishin miq.

Më tej Guerriero theksoi se ish-zyrtari i FBI-së i tregonte se Ramën e kishte mik të mirë.

Pyetje: Kë do të takonte në Shqipëri McGonigal? Në dijeninë tuaj kë do të takonte dhe çfarë qëllimi do të kishin këto takime?

Allison Guerriero: Ai do të shkonte në Shqipëri të takohej me Kryeministrin Edi Rama por nuk më tregonte se kush ishte objekti i takimit.

Pyetje: Çfarë raporti ka pasur McGonigall me kryeministrin Edi Rama?

Allison: Unë besoj se ishin miq personal dhe flisnin shpesh në telefon më njëri-tjetrin.

Pyetje: Sa shpesh flisnin në telefon?

Allison Guerriero: Charli ka marrë në telefon kryeministrin Rama në praninë time jo shpesh, por shpesh më thoshte që e kishte mik të mirë.