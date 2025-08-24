LEXO PA REKLAMA!

"Pse e bëre"/ Gjykata lë në burg shqiptarin, i jep afat deri të martën të kërkojë falje për krimin

Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 16:08
Pandeli Nakoleci, 40 vjeçari shqiptar që vrau bashkëshorten e tij në Volos të Greqisë u paraqit këtë të dielë në Prokurori.

Autori i krimit makabër nuk zgjodhi ti përgjigjej pyetjes “Pse e bëre ?” të gazetarëve duke ruajtur kështu heshtjen. Mediat greke raportuan se 40 vjeçari nuk kishte treguar shenja pendese per krimin e kryer sipas dëshmive të tij të para përballë hetuesve, ndersa kishte pretenduar se motiv I krimit kishte qene tradhetia nga 36 vjeçarja.

Pandeli Nakoleci u arrestua të shtunën, 24 orë pasi kreu krimin e rëndë në një parking në qendër të Volosit, rreth 200 metra larg shtëpisë ku jetonte me bashkëshorten dhe fëmijet e tyre.

40-vjeçari Pandeli Nakoleci i cili vrau në mënyrë macabre bashkeshorten e tij në sytë e fëmijëve të tyre të mitur njihej si perdorues i lendeve Narkotike dhe familjare te tij kane treguar per ABC News se ai kishte pasur probleme te shendetit mendor. Çifti kishte pasur shumë debate kohët e fundit, ndërsa autori 40-vjeçar qershorin e kaluar me urdhër të prokurorit, u dërgua në një klinikë për ekzaminim psikiatrik, pasi tentoi vetëvrasje.

Pandeli Koleci ishte arrestuar dy herë më parë për posedim droge në vitin 2019, ndërsa në vitin 2018 ai u dënua me një vit burg për dëshmi të rreme. Në vitin 2020 ai u dënua me 4 vjet burg për pjesëmarrje në një organizatë kriminale dhe trafik droge. Më herët, në vitin 2013, ai u arrestua për falsifikim dhe hyrje të paligjshme në shtetin fqinj. 

 

 

