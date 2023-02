Pse 'Banda e Durrësit' 'pajtoi' Rrajat për atentatin e Ndojës dhe Rrumit?/ Ja kush e futi në skenë Dervishajn

Tashmë për SPAK është e qartë se konflikti për pronat është edhe një nga arsyet e atentatit ndaj prokurorit Arjan Ndoja, ngjarje që tashmë është zbardhur dhe dje u vunë në pranga 5 persona.

Të arrestuarit janë pjesë e "Bandës së Durrësit", një pjesë e të cilës tashmë drejtohet nga Plarent Dervishaj. Të arrestuaritjanë Akil Ndërjaku, Marsel Deçka, Endrit Sinani, Julian Pjetri e Bashkim Haxhija.

Vetë Dervishaj, që për hetuesit është edhe organizatori i atentatit dhe përplasjes, është shpallur në kërkim, ndërsa mendohet se ndodhet në Dubai atje ku është zhvendosur prej më shumë se 1 viti.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Por pse e donte Banda e Durrësit të vrarë prokurorin Arjan Ndoja?

Arsyeja lidhet me një tjetër emër të famshëm për drejtësinë. Ai është "Rrumi i Shijakut" i njohur edhe me dy nga emrat e tij zyrtarë, Aleksandër Laho dhe Pëllumb Muharremi.

"Rrumi" është në mes të përplasjes me Plarent Dervishajn në një konflikt që ka nisur disa vite më parë dhe shkaku lidhet me zaptimin e disa tokave strategjike për tu shfrytëzuar nga grupet kriminale në Lalz dhe Hamallaj.

Jo rastësisht, policia gjeti dje në banesën e deputetit socialist Rrahman Rraja, ku u prangos edhe vetë Akil Nderjaku mbi 50 kontrata shitblerje pronash.

Konflikti mes Dervishajt dhe Rrumit ka përfshirë edhe zonën e Hamallajt, duke bërë që përplasja të vazhdojë.

Por çfarë ka ndodhur mes të dyve? Edhe pse 'Rrumi' vazhdon të jetë në liri, grupi i Plarent Dervishajt është zgjeruar dhe fuqizuar duke organizuar me përfshirjen direkte të Rrajave edhe atentatin e 1 nëntorit, në një tentativë për ekzekutimin e Ndojës dhe Rrumit, por që përfundoi me vrasjen e shoferit të prokurorit, Andi Maloku. Ngjarja që mes dy grupeve mbushi kupën ishte atentati i 20 qershorit 2019.

Le të kthehemi 4 vite pas...

Më 20 qershor 2019, në Koxhaj të Shijakut, dy atentatorë i zunë pritë makinës ku ishte duke udhëtuar Plarent Dervishaj.

Range Rover-i i zi ku ndodhej Dervishaj doli nga një kantier ndërtimi, ku ishte duke u ndërtuar një vilë private e numrit 2., të bandës së Durrësit, një emër i njohur për policinë shqiptare, ndaj të cilit janë vendosur 2 urdhër arreste ndërkombëtare.

Dervishaj ndodhej në makinë bashkë me dy miqtë e tij, Julian Meçaj dhe Bashkim Haxhija. Por raportimi i lajmit dhe mënyra sesi policia e hetoi atentatin ndaj Dervishajt është një nga shembujtë më të çuditshëm për mënyrën sesi funksionojnë institucionet shqiptare dhe ndikimin që ka krimi në shtet.

Raportimi i asaj dite ishte se Julian Meçaj u plagos ndërsa e transportoi Bashkim Haxhija me makinë, ndërsa Dervishaj ngeli i vetëm atje. Të tre dëshmuan se nuk kishin parë asgjë, ndërsa më pas u gjetë një makinë tip BMW e autorëve që po digjej në Shën Vlash.

Por kontrollet e mëpasshme zbuluan se Bashkim Haxhija dhe Julian Meçe iu përgjigjën atentatit duke qëlluar me armë zjarri. Ngjarja do të shërbente si zanafilla e përplasjes mes Bandës së Durrësit dhe "Rrumit" të Shijakut, për një tjetër element të rëndësishëm.

Në vendin ku ndodhi atentati, disa minuta para të shtënave, atje ka kaluar edhe djali i mitur i Plarent Dervishajt, që ka shpëtuar nga prita nga vonesa e autorëve. Pas këtij atentati, dyshohet se fshihej "Rrumi". Dervishaj nis të mendojë hakmarrjen. Fillimisht i duhej fuqizim.

4 muaj më pas, grupi i Dervishajt e kishte mirëmenduar atentatin ndaj Rrumit. Për këtë kishte marrë në bashkëpunim edhe dy nga nipërit e deputetit socialist, Rrahman Rraja, Redjanin dhe Ramazanin.

Redjan Rraja sot është në burg bashkë me Arjol Halilajn, si dy nga goditësit e grupit që në bashkëpunim me 5 të arrestuarit dhe 4 të shpallurit në kërkim organizuan dhe vunë në jetë planin për ekzekutimin e Rrumit, që ndodhej bashkë me prokurorin Arjan Ndoja në momentin e atentatit. /Dosja