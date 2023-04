PS nis fushatën me aheng e tallava, Rama nga “i fortë” në “lodraxhi'', bën shakaxhiun para zgjedhësve

Në prag të fushatës elektorale kryeministri Edi Rama i është rikthyer profilit të lodraxhiut, në përpjekje për të gjetur një këngë sa më popullore për publikun, në funksion të zgjedhjeve te 14 majit.

Në mungesë të premtimeve që i ka përsëritur dhe i ka ezuaruar në këto 10 vjet, Rama zgjedh të bëjë shakaxhiun për një muaj, në përpjekje për të argëtuar ata, të cilëve në fakt duhet t’iu përmbushë nevojat.

Në një postim të orëve të fundit ne FB, Rama luan një mizaskenë në zyrën e tij bashkë më disa të rinj që qëndronin në paradhomë. Ai i thërret në zyrë dhe pyet ata nëse janë dakord që këngë e stilit tallava të përzgjidhet për fushatën e Partisë Socialiste.

Pyetjen Rama nuk ua bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë në aferat qeveritare, as sekretarit te përgjithshëm te kryeministrisë Engjëll Agaçi dhe as zëvendës kryeministres Belinda Balluku, të cilët populli tashmë i njeh për skandalin e inceneratorëve, tenderat e rrugëve të florinjta, koncesionet abuzive dhe shkeljet e ndryshme ligjore.

Një zgjedhje tinëzare kjo e Edi Ramës, i cili figurat e bashkëpunëtorëve të tij realë dhe që nuk janë të pastra nuk i fut në klipet e tij edhe pse në të vërtetë janë ato që fshihen pas vendimmarrjeve dhe jo të rinjtë që shihen në paradhomën e kryeministrit.

Por kjo është vetëm njëra anë e medaljes, ana tjetër është ajo që kryeministri sa herë që ka fushata zgjedhore fillon të zbusë imazhin e të fortit që nuk fal dhe nuk i bën syri ‘tërr’ për ata gjynahqarë që nuk paguajnë faturën e energjisë elektrike apo kanë ndërruar çatinë pa leje në ndonjë fshat të largët.

Në fushatën zgjedhore të 2013 e cila e solli në pushtet, Rama arriti deri aty sa t’i binte dajres me motivet e një këngë Rome teksa po i drejtohej me autobus një takimi elektoral.Po ashtu dhe gjatë mbylljes së fushatës në Tiranë po atë vit Rama lëshohet nën tingujt e muzikës tallava.

Në fushatën e 2017 Rama fliste me zhargon popullor për tepsi dhe timon. Por sapo mbaron fushatën, ndryshon anë dhe kaseta. Nga karagjoz orkestre, kryeministri kthehet në shtetarin e të rreptë gjoja në luftë me paligjshmërinë. Në 2013 filloi terrori qeveritar për pagesën e energjisë elektrike. Pas zgjedhjeve të 2017 Rama ia nisi me projektet e kundërshtuara të Astirit, duke përdorur edhe gaz lotsjellës mbi qytetarët hallexhinj.

Pasi mori mandatin e tretë Rama u kujtua befas se në mes të Tiranës kishin mbirë kullat pa leje, ndërsa ka në dorë të gjitha pushtetet nga inspektoratet qendrore e lokale e deri te të gjitha llojet e policive.

Pse Rama u kujtua për këto ndërtime pa leje pikërisht në këtë kohë kur denoncimet për paligjshmërinë në bregdet nga Saranda në Shkodër janë bërë vazhdimisht nga qytetarët? Është i paaftë për t’i ndaluar? Kërkon t’i mbajë peng ndërtuesit, apo ka interesa të tjera?

Dhe së fundmi shembi me tritol godinën që vetë qeveria e tij iu ka dhënë leje, dhe gjithashtu me firmën e tij nxori një ligj anti-kushtetues për konfiskimin e tyre. Fushata po fillon dhe Rama ka ndërruar tashmë regjistër këngë, me aheng e tallava qeveritare./BW