PS merr shumicën edhe Këshillin Bashkiak në Pustec/ Ja si do të ndahen mandatet e qeverisjes vendore

Procesi i numërit në Bashkinë e Pustecit, i cili në 4 vitet e ardhshme do të drejtohet nga socialisti Pali Kolefski, ka pëfunduar numërimin edhe për këshillat bashkiak.

Referuar të dhënave në publikuara në KQZ, Partia Socialiste e Shqipërisë do të ketë në këshillin bashkiak 5 mandate, koalicioni Bashkë Fitojë do të ketë 4 këshilltarë bashkiak, 3 mandate janë fituar nga Aleanca Maqedonasve për integrimin Europian, si edhe nga një këshilltar do të kenë Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë, Partia Demokracia Sociale, Partia Socialdemokrate.

Bashkë Fitojmë

1 Stavre Pandi Stavre

2 Aida Nikolla Trajanof



3 Bllagica Niko Mihal

4 Miallaq Kristo Nikolla

Partia Socialiste e Shqipërisë

1 Naum Trajan Damo

2 Adelina Cfetko Tërpo

3 Sandi Vasil Nikolla

4 Vasilika Jani Kolefski

5 Jani Goçe Apostol

Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë

1 Spase Pando Tërpo

Partia Demokracia Sociale

1 Nada Nikolla Gjoli

Partia Socialdemokrate

1 Vaska Zhifko Vasilovski

Aleanca Maqedonasve për integrimin Europian

1 Taqo Risto Grozdani

2 Moza Vangjel Simon

3 Jordan Sandre Jankulla