PS mbyll fushatën në kryeqytet, ja rezultati i zgjedhjeve sipas parashikimit të kryeministrit Rama

Kryeministri Edi Rama, në fjalën e tij përmbyllëse të fushatës në Tiranë tha se qytetaret do ta votojnë Lali Erin për kryetar bashkie, sepse ka treguar në dy mandate rresht se nuk e drejton Tiranën duke anuar majtas dhe duke kthyer kurrizin djathtas.

Rama tha se kandidati i PS-së, Erion Veliaj do fitojë me diferencën më të thellë të 3 mandateve të tij.

Në përmbyllje të fushatës elektorale në Tiranë, Rama theksoi se Tirana sot nuk është ajo që ka drejtuar ai.

“Sot është shumë më e madhe dhe nuk është më vetëm qyteti i rrethuar nga komunat në vijën e vjetër të tij. Tirana mbaronte tek Astiri, në Kinostudio, mbaronte aty ku sot mbaron bulevardi i ri, këtu ku jemi ne pasi më mbrapa ishte Farka. Sot Tirana shtrihet deri në Ndroq Zall-Bastar, lart në Dajt”, tha Rama.

Kryeministri theksoi se kryeqyteti sot nuk është më ai që ishte, një qytet në fillim komplet i varrosur nën paligjshmëri dhe nën pluhurin e një rrëmuje të paparë që u quajt kapitalizëm demokratik.

“Nuk është as kryeqyteti që doli nga ajo situatë e të ecte para ky kryeqytet sot është kryeqyteti i krenarisë sonë kombëtare.

Dua t’ju them banorëve të Tiranës që do të shkojnë të votojnë në 14 maj, sot është shumë e rëndësishme që të kenë parasysh se vota e 14 majit nuk është vetëm për kryetarin e bashkisë, por për të vendosur edhe si do të jetë e nesërmja e vendit tonë në raport me vetveten dhe miqtë, aleatët, në raport me të ardhmen tonë, që dihet është një shtet i barabartë në familjen e bashkuar europiane”, shtoi Rama.