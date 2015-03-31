Shkodër, lirohen protestuesit që protestuan për dëmshpërblimin
“Detyrim paraqitje” është masa e sigurisë që gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka dhënë për 7 protestuesit e Nënshkodres të ndaluar 3 ditë më parë.
Paulin Macaj, Lulzim Mustafa, David Lukaj, Nard Lukaj, Bert Paloka, Beadir Rexhepi, Lush Lushi banorë të Dajcit, Berdicës e Trushit u shoqëruan në polici pas protestës së të shtunës, ku bllokuan për disa minuta rrugën në drejtim të Tiranës tek “Harku i Berdicës”.
Ata akuzohen për organizim të paligjshëm të protestës dhe bllokim të qarkullimit në rrugën nacionale Shkodër-Tiranë.
Banorët e zonës së Nënshkodrës kanë protestuar disa herë duke kërkuar dëmshpërblimin e përmbytjeve të vitit 2010-2011.