Shkodër, lirohen protestuesit që protestuan për dëmshpërblimin

Lajmifundit / 31 Mars 2015, 14:05
Aktualitet

shkoder-protestues“Detyrim paraqitje” është masa e sigurisë që gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka dhënë për 7 protestuesit e Nënshkodres të ndaluar 3 ditë më parë.

Paulin Macaj, Lulzim Mustafa, David Lukaj, Nard Lukaj, Bert Paloka, Beadir Rexhepi, Lush Lushi banorë të Dajcit, Berdicës e Trushit u shoqëruan në polici pas protestës së të shtunës, ku bllokuan për disa minuta rrugën në drejtim të Tiranës tek “Harku i Berdicës”.

Ata akuzohen për organizim të paligjshëm të protestës dhe bllokim të qarkullimit në rrugën nacionale Shkodër-Tiranë.

Banorët e zonës së Nënshkodrës kanë protestuar disa herë duke kërkuar dëmshpërblimin e përmbytjeve të vitit 2010-2011.

