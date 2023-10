Protestë kundër bombardimeve në Gaza dhe pro Palestinës në Sheshin Skënderbej

Dhjetëra qytetarë kanë protestuar në Sheshin Skënderbej kundër bombardimeve në Gaza dhe në mbështetje të Palestinës së lirë.

Me flamuj të Palestinës në duar dhe me pankarta me mesazhe në mbështetje të popullit palestinez, qytetarët u mblodhën në qendër të Tiranës gjata pasdites së të premtes.

Protesta vjen në një kohë kur trupat izraelite po bëhen gati të nisin inkursionin nga toka brenda territorit të Rripit të Gazës, pas disa ditësh bombardime nga ajri. Izraeli thotë që aksioni ushtarak është një kundërpërgjigje e sulmit terrorist të Hamasit në fillim të muajit tetor, ku qindra izraelitë mbetën të vrarë.

Por autoritetet palestineze pretendojnë se Izraeli po bombardon edhe banesa dhe objekte të tjera ku jetojnë civilë dhe jo militantë të Hamasit.