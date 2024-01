Protesta si në Gjermani, 100 blegtorë bllokojnë rrugën Kardhiq-Delvinë

Diten e sotme rreth 100 blegtorë kanë bllokuar rrugën nacionale Kardhiq -Delvinë.

Fermerët kërkojnë të merren parasysh kërkesat e tyre tashme shumëvjeçare, mbi problematikën e sektorit të lidhura me çmimet e produkteve blegtorale, mungesën e subvencioneve, kufizimin e kullotave.

Blegtorët vijnë nga i gjithë Jugu, që nga Konispoli e deri në malësinë e Tepelenës. Ata kërkojnë të merren masa për stabilizimin e çmimit të qumështit.

Ata kërkojnë që çmimi i qumështit të deles të shkojë 200 lekë për litër dhe për qumështin e dhisë 150 lekë për litër.

Blegtoret kërkojnë dyfishimin e subvencioneve nga 1200 lekë për krerë në 2400 lekë për krerë.

Kjo proteste ngjan me ate te ndodhur ne Gjermani javet e fundit, ku bujqit bllokuan rruget e Berlinit me traktoret me te cilet punojne.