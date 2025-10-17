LEXO PA REKLAMA!

Protesta për ish-krerët e UÇK në Tiranë, Përparim Rama: Të qëndrojnë të fortë, do të lirohen shumë shpejt

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 17:22
Ka nisur në Tiranë protesta në mbështetje të ish krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në Hagë. Tubimi nisi me himnin kombëtar.

Kryetari i Bashkisë së Prishtinës Përparim Rama, nga protesta në Tiranë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK, tha se ata duhet që të qëndrojnë të fortë pasi sipas tij do të marrin lirinë shumë shpejt.

'Unë besoj në drejtësi, besoj në liri dhe besoj se ata janë të pastër, besoj në pastërinë e vlerave të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ata duhet që të qëndrojnë të fortë sepse do të lirorohen shumë shpejt’, tha ai.

