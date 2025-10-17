Protesta në mbështetje të UÇK-së në Tiranë/ Djali i Hashim Thaçit mes pjesëmarrësve, ja kush e shoqëron
Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 16:57
Aktualitet
Djali i ish-Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, Endrit Thaçi është një prej pjesëmarrësve në protestën në mbështetje të UÇK-së në Tiranë ditën e sotme.
Ai është shfaqur duke veshur simbole të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ndërsa shoqërohet edhe nga deputeti socialist Taulant Balla.
Kujtojmë se Hashim Thaçi është një prej 4 ish-drejtuesve të UÇK-së që prej vitesh tashmë mbahen në Hagë më kuadër të një procesi të nisur në vitin 2020 prej tyre.