Protesta në mbështetje të UÇK-së në Tiranë/ Djali i Hashim Thaçit mes pjesëmarrësve, ja kush e shoqëron

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 16:57
Aktualitet

Protesta në mbështetje të UÇK-së në Tiranë/

Djali i ish-Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, Endrit Thaçi është një prej pjesëmarrësve në protestën në mbështetje të UÇK-së në Tiranë ditën e sotme.

Ai është shfaqur duke veshur simbole të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ndërsa shoqërohet edhe nga deputeti socialist Taulant Balla.

Kujtojmë se Hashim Thaçi është një prej 4 ish-drejtuesve të UÇK-së që prej vitesh tashmë mbahen në Hagë më kuadër të një procesi të nisur në vitin 2020 prej tyre.

 

