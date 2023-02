Protesta e opozitës jashtë Kuvendit, qytetarët hedhin tymuese

Pas përfundimit të fjalimit të Sali Berishës protestuesit kanë hedhur tymuese në drejtim të Parlamentit, ku kishte prezencë të shtuar të forcave të policisë.

Ndërkohë që jashtë protestohet, edhe brenda në Kuvend ka pasur kaos dhe zhurmë nga deputetet opozitarë.

Ai ka ndezur një tymuese që ka krijuar tym jashtë Parlamentit për disa sekonda.

Protestuesi i veshur me kostum popullor, me qeleshe në kokë është afruar me kalin e ti tek gardhi i krijuar nga policia.

Ndërkohë në videon live mund të shihen momentet kur policia shtyn kalin, që të mos kalojë kordonin e krijuar.