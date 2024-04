Prokuroria aksion në Kadastër, firmos 3 urdhërarreste për dy juristë dhe përfituesin e tokës (EMRAT)

Dy urdhër-arreste dhe 1 kërkesë për masë “Arrest shtëpie” ka firmosur Prokuroria e Durrësit për tre persona të dyshuar për ‘Falsifikim të dokumentave’ dhe ‘Shpërdorim detyre’.

Bëhet fjalë për zyrtarët Bledi Zerba, punonjës hipoteke dhe Ndue Mesiti, qytetar përfitues i një prone të paligjshme në Gjirin e Lalëzit. Ndërsa “Arrest shtëpie” është kërkuar për juristen e kadastrës Jonida Margeja.

Bëhet fjalë për një praktikë legalizimi që ka shkuar për hipotekim në Gjirin e Lalëzit në vitin 2017. IKMT ka shkuar për ta prishur atë pronë në vitin 2020, por pronarët kanë paraqitur dokumente të hipotekës, nga ku kanë lindur dyshimet se dokumentet kanë qenë të falsifikuara.

'Referuar materialit kallëzues se në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, janë regjistruar materialet e para hetimore të dërguara nga ana e Njësisë Speciale Antikorrupsion dhe Antievazion pranë Kryeministrisë, e cila ka ushtruar kontroll pranë ASHK Durrës në lidhje me Lejen e Legalizimit të shtetasve N.M. dhe A.M., “Godinë Social Ekonomike 1 Kat”, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 500 m2, sipërfaqe e ndërtimit 274 m2 në Durrës.', thuhet në njoftimin e Prokurorisë së Durrësit.

Më pas rastin e ka marrë në shqyrtim njësia antikorrupsion e Qeverisë dhe ka dalë se zyrtarët për të cilët është lëshuar urdhër-arresti, kanë marrë dokumente ‘tip’ bosh nga zyra e kadastrës së Tepelenës dhe i kanë çuar në kadastrën e Durrësit, pra janë falsifikuar.

'Pas një analize të të gjithë provave dhe akteve të administruara në fashikullin e këtij procedimi penal, rezulton se shtetasi B. Z., ka ushtruar detyrën e detyrën e Specialist-Jurist pranë ASHK Drejtoria Vendore Durrës dhe ka nëshkruar në të gjitha rubrikat e kartelës së pasurisë së mësipërme, veprime që përbëjnë veprën penale të “Falsifikimi i dokumentave”.

Shtetësia J. M. me detyrë specialiste-juriste, me kontratë të përkohshme pranë ASHK Durrës nga periudha ka kryer veprime duke dixhitalizuar kartelën e pasurisë për pasurinë nr.150/7/ND vol 07, faqe 26, zk1522, fshati Draç, Bashkia Durrës, me përfitues shtetasit A. M. dhe N.M.', thuhet më tej në njoftimin e Prokurorisë.

Falsifikimi është konstatuar edhe nga ekspertët e Laboratorit shkencor në Tiranë.

Ndërkohë shtetasi N.M., rezulton të jetë përfituesi i pasurisë së bashku me vëllain e tij, pasuri e cila rrjedh e gjithë nga praktika e legalizimit dhe regjistrimit të pronës është bazuar në dokumente të falsifikuara me anë të skanimit dhe kopjimit të të dhënave të një praktike tjetër legalizimi.

Burime për Report Tv bëjnë me dije se janë zbuluar edhe praktika të tjera të legalizuara me dokumente false për të cilat do të veprohet në vijimësi në bazë të ligjit.