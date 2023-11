Prokurorët e SPAK në Washington, ambasada: Takime me zyrtarë të DASH, DEA-s dhe FBI-së

Ekipi i OPDAT-it nga Ambasada e SHBA në Tiranë ka vazhduar me vizitën në Uashington së bashku me zyrtarët e SPAK, bën me dije në një postim ambasada në “facebook”.

Mësohet se shefi i SPAK, Altin Dumani është takuar me shefin e Njësisë së Integritetit Publik të Departamentit të Drejtësisë së SHBA-së.

Po ashtu zyrtarët e SPAK, janë takuar me ekipe të tjera të Departamentit të Drejtësisë dhe gjithashtu vizituan bibliotekën në godinën kryesore të drejtësisë. Grupi do të vazhdojë turin studimor në Uashington me vizita në Departamentin e Shtetit të SHBA, Administratën kundër Narkotikëve (DEA) dhe Byronë Federale të Hetimit (FBI).

