Projektligji i ri për tarifën e administrimit të banesave, gjobë 30% në muaj për ata që s’paguajnë

Ministria e Pushtetit Vendor ka hedhur për konsultim publik një projektligj, i cili ndryshon rrënjësisht ligjin aktual për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesa.

Sipas draftit që përmban në total 53 Nene, qytetarët që banojnë në pallate janë të detyruar të paguajnë tarifën e administrimit të bashkëpronësisë.

Qytetarët të cilët nuk paguajnë në kohë detyrimet për administrimin në ndërtesat e përbashkëta, rrezikojnë që do të gjobiten me 30 për qind të detyrimit për çdo muaj vonesë.

Në Nenin nr. 3 të tij thuhet se:

“Ky ligj zbatohet për të gjitha ndërtesat me dy ose më shumë pronar, që shërbejnë për banim dhe/ose për përdorim të përzier si njësi shërbimi, tregtare, administrative që kanë në pronësi të përbashkët truallin, objekte, mjedisin ndihmës, në funksion dhe në përdorim, ekskluzivisht të pronarëve të njësive në ndërtesë”.

Në nenin 5 jepen detaje dhe shpjegime se çfarë nënkupton banesa apo ndërtimi në bashkëpronësi. Njësitë e bashkëpronësisë, regjistrimi dhe kadastrimi i tyre, deri në përmbajtje.

Gjithashtu përshkruhen në Nenet 8, 9 dhe 10 të drejtat e pronarëve të njësive, bashkëpronësisë apo qiradhënës, si dhe detyrimet e tyre.

Në Nenin 13 kritere edhe për ata që nuk e përdorin pronën, duke kujtuar se kanë detyrime njëlloj si ata që e përdori, përveçse kur kryesia e administrimit merr vendim tjetër.

“Pronari i njësisë që nuk përdoret është i detyruar të kontribuojë për administrimin dhe mirëmbajtjen e pronës në bashkëpronësi njëlloj si bashkëpronarët e tjerë, përveçse kur vendoset ndryshe nga asambleja e bashkëpronarëve”, thuhet në Nenin nr. 13.

Ne dokument jepen edhe kriteret e përzgjedhjes së Kryesisë, Administratorit, të drejtat që kanë, vlera e vendimeve dhe zbatueshmëria e tyre deri te nëni 21 i projektligjit.

Në Nenin nr. 29 vijohet me pjesën më me interes, përcaktimi i tarifave ndaj përdoruesve të banesave apo njësive.

“Tarifa e administrimit për secilin bashkëpronar, si rregull, përcaktohet bazuar në shpenzimet e administrimit dhe në kuotën e pjesëmarrjes në bashkëpronësi të pronarëve të njësive. Ajo mund të korrektohet për shpenzime të veçanta, për numrin e kateve dhe për masën e përdorimit të objekteve të veçanta”, thuhet ndër të tjera në draft.

Në rast se asambleja e bashkëpronarëve nuk gjen dakordësinë për përcaktimin e tarifës, zbatohet tarifa e referencës, e miratuar nga këshilli bashkiak përkatës, e ndarë sipas zonave dhe tipoligjisë së ndërtesës, që bazohet në udhëzuesin për llogaritjen e tarifës së administrimit.

Ministri që mbulon fushën e çështjeve vendore, miraton udhëzuesin për llogaritjen e tarifës së administrimit.

Por çfarë ndodh nëse qytetarët nuk e paguajnë tarifën?

“Në rast të vonesës së pagesës nga ana e një bashkëpronari, vendoset një penalitet prej 30% të tarifës për çdo muaj vonesë. Penaliteti synon të nxisë bashkëpronarët të respektojnë afatet e pagesës, duke shmangur situata të mospagesës së administratorit/shoqërisë së administrimit që ndikojnë në tërësi në administrimin e objekteve”, thuhet në një prej neneve të projektligjit që po konsultohet.

Më tej theksohet edhe se “penaliteti ndihmon në kompensimin e çdo humbjeje potenciale që vjen si pasojë e mosdisponueshmërisë së fondeve në kohën e duhur”, duke shpjeguar shkakun pse po propozohet.

Dhe nëse bashkëpronari nuk paguan tarifën dhe kamatat e prapambetura brenda tre muajve, kryesia e asamblesë së bashkëpronësisë bën një përllogaritje të vlerës së detyrimeve të papaguara, përfshirë tarifën dhe kamatëvonesat.

Ky akt përmbledh vlerën e plotë të detyrimeve që ka bashkëpronari.

Pagesa e detyrimeve monetare për tarifën e bashkëpronësisë përmes këtij drafti bëhet titull ekezekutiv, që do të thotë se ata qytetarë të cilët nuk paguajnë, do të përballen me përmbarimin, pra me vendim zbatimi për sekuestro./shqiptarja