Profesori grek shokon me deklaratën: Helenët e djeshëm janë shqiptarët, jo grekët e sotëm!

Profesori grek Konstantinos Pangalis, ditën e sotme në një intervistë që ka dhënë për mediat e huaja ka shpjeguar se e cilët janë grekët e sotëm.

Në intervistën e publikuar nga mediat fqinje ai ka shpjeguar se historia e sotme greke nuk ka lidhje me të vërtetën.

Ndër të tjera ai ka folur dhe për historinë e Shqipërisë, ku thotë se që shqiptarët janë ilirë, duke këmbëngulur se Helenët e dikurshëm me gjasë janë shqiptarët e sotëm dhe jo grekët e sotëm!

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Deklaratat e tij janë pritur shumë keq nga publiku që ishte në sallë por megjithatë kjo nuk e ka shqetësuar shumë profesori pasi ai vazhdon të flasë për historinë.

Intervista e plotë:

Gazetari: Ju po na thoni Z, Pangalo se ka njerëz të cilët nuk janë helënë vetëm në pasaportë por janë helënë të vërtëtë.

Pangalo: Dua të shtoje disa gjëra, kërkimi dhe zbulimi janë gjëra të paanshme nuk thotë kjo më pëlqen, kjo nuk më pëlqen. Zotëria si një arkeolog me eksperienëc kupton pastaj po mundohemi t’ia gjejmë rrallën akoma më mirë.

Tema është hapur për lëvizjen e Helenëve dhe këtu po biem në një kurth shumë të madh. Sot quhemi helenë para 30,000 vitesh quheshim? Kjo ëshë një dilemë, shikojmë fise, shumë fise…Rrethi i helenizimit gjendet nëpërmjet Theakisë deri në Thesperoti

Gazetari: A do me thënë deri aty kemi vajtur?

Pangalo: Aty aty jo më larg. Aty është rrethi, nuk flasim, e Hekinizmit po. Si mundemi të reklamojmë qytëtarin që lanë paraardhësit tanë në ditën e përditshme? Po flas për misteret e Elefsinës, në rast se nuk studiojmë fenë judiste e cila është feja monoteiste e epokës së vjetër, ne nuk mundemi të mësojmë as të kuptojmë dot asgjë duhet të vazhdojmë të ndërrojmë krejt mentalitetin tonë, nuk kthehet e gjithë toka rreth ‘Grekëve’.

Por kthehemi ne dhe nuk arrijmë dot, kishte me të vërtetë qytetërim se as nuk kalon në mendjen tonë. Këto që mësojmë ne sot nuk janë asgjë me të vërtetëtn e asaj kohe, vetëm po mësuam për Arkeologjinë Judiste, Helene dhe atë Shqiptare ku tashmë do ta shikojë saktë.

Mund të futen në Google mund të shiikojnë hartën dhe mund të vetëquhen shqiptarë, por ne i shajmë, harrojmë se ata janë ilirët. Kështu janë Gjergjët, Gjigantët, kanë dhe hebrejtë tek Bibla e tyre.