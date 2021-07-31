Preu dru në mënyrë të paligjshme, arrestohet 24-vjeçari në Manzë
Lajmifundit / 31 Korrik 2021, 09:14
Aktualitet
Policia e Durrësit ka arrestuar një 24-vjeçar në Manzë, pasi u kap duke prerë dru në mënyrë të paligjshme.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Stacionin e Policisë Manzë, proceduan penalisht për veprën penale "Prerja e paligjshme e pyjeve", shtetasin R. A., 24 vjeç, banues në fshatin Bizë, Durrës, pasi u konstatua nga shërbimet e Policisë duke prerë në mënyrë të paligjshme 10m³, dru zjarri.
Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë, për veprime të mëtejshme.”, njofton policia.