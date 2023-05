Presidenti Begaj niset drejt Anglisë me Zonjën e Parë, do marrin pjesë në funeralin e Mbretëreshës

Presidenti Bajram Begaj dhe Zonja e Parë Armanda Begaj janë nisur drejt Londrës, ku do të marrin pjesë ë Funeralin Shtetëror për Mbretëreshën Elizabeth II.

Begaj merr pjesë në funeral me ftesë të Mbretit Charles III dhe së bashku me Zonjën e Parë do të jenë gjithashtu të ftuar në pritjen mbretërore dhe në pritjen e organizuar nga Ministri i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar.

Njoftimi i Presidencës:

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Me ftesë të Mbretit Charles III, të Mbretërisë së Bashkuar dhe Commonwealth-it, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Sh. T. Z. Bajram Begaj, niset sot drejt Londrës për të marrë pjesë në Funeralin Shtetëror për Mbretëreshën Elizabeth II.

I shoqëruar nga Zonja e Parë, Armanda Begaj, Presidenti do të jetë pjesë e ceremonialit të homazheve, për nder të Mbretëreshës Elizabeth II.

Gjithashtu, Presidenti Begaj dhe Zonja e Parë e Republikës së Shqipërisë, do të jenë të ftuar në pritjen mbretërore, në të cilën krerët e shteteve nga e gjithë bota do të mirëpriten nga Mbreti Charles III, në Pallatin Buckingham.

Në kuadër të programit ceremonial, Presidenti Begaj dhe Zonja e Parë, Armanda Begaj, do të marrin pjesë dhe në pritjen e organizuar nga Ministri i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar.

Në ceremonitë e organizuara me këtë rast, do të marrin pjesë autoritetet më të larta shtetërore të vendeve të ndryshme të botës./abcnews.al