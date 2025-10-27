LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Prej 20 ditësh në reanimacion, ja si paraqitet gjendja e Fatos Nanos

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 13:15
Aktualitet

Prej 20 ditësh në reanimacion, ja si paraqitet gjendja e Fatos Nanos

Ish-kryeministri Fatos Nano prej 20 ditësh ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.

Lideri historik i PS-së vazhdon të trajtohet në një spital privat në Tiranë dhe mësohet se gjendja tij mbetet e pandryshuar. 

Nano ndodhet ende në reanimacion, ndërkohë që pjesa më e vështirë për mjekët mbetet rizgjimi i trurit të tij.

Për trajtimin e Nanos, ka mbërritur në Shqipëri dhe një ekip mjekësh të huaj, por deri tani nuk ka pasur përparime domethënëse në gjendjen e tij.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion