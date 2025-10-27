Prej 20 ditësh në reanimacion, ja si paraqitet gjendja e Fatos Nanos
Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 13:15
Aktualitet
Ish-kryeministri Fatos Nano prej 20 ditësh ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.
Lideri historik i PS-së vazhdon të trajtohet në një spital privat në Tiranë dhe mësohet se gjendja tij mbetet e pandryshuar.
Nano ndodhet ende në reanimacion, ndërkohë që pjesa më e vështirë për mjekët mbetet rizgjimi i trurit të tij.
Për trajtimin e Nanos, ka mbërritur në Shqipëri dhe një ekip mjekësh të huaj, por deri tani nuk ka pasur përparime domethënëse në gjendjen e tij.