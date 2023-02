Prania e delegacionit rus në Asamblenë e OKB-së zemëron zyrtarin letonez: Ka një elefant në këtë dhomë

Rihards Kols, kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Letonisë , bëri një shfaqje të paharrueshme në Takimin e 22-të të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së që u zhvillua të enjten më 23 shkurt në Qendrën e Kongreseve Hofburg në Vjenë, Austri.

Edhe përpara takimit, OSBE-ja ishte nën kritika të ashpra për lejimin e pranisë së një delegacioni nga Rusia, i cili përfshinte individë të sanksionuar.

Delegacionet e OSBE-së nga Ukraina dhe Lituania zgjodhën të mos merrnin pjesë në vend që të uleshin përkrah rusëve, ndërsa përfaqësuesi letonez Kols zgjodhi të qëndronte në pozicionin e tij dhe të mbante një fjalim “ndaj qëndrimit të dobët të OSBE-së ashtu edhe ndaj vetë delegacionit rus.”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Ka një elefant në këtë dhomë që quhet me emrin e delegacionit të Federatës Ruse. Nëse do të isha dëshmitar dhe dikush do të më pyeste: “Kush është një kriminel lufte?”

Epo, unë do të tregoja stolat e pasme në këtë dhomë. Është thjesht një turp. Është turp që ky delegacion është këtu, veçanërisht delegacioni që përbëhet nga individë të sanksionuar që votuan për aneksimin e territoreve të vendeve të pavarura… këto janë parimet Ky institucion ishte garantuar për të mbrojtur dhe ruajtur! Dhe ne jemi ulur si asgjë!”, tha ai

Delegati rus, Vladimir Dzhabarov, i përqeshi delegatët që dolën jashtë, duke përsëritur pretendime të rreme se pushtimi rus i Ukrainës ishte një betejë kundër nacionalistëve dhe nazistëve për të cilët Moska pretendon se po udhëheqin qeverinë e Kievit