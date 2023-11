Postimi në Facebook, SPAK llogari Malltezit, kërkon ta kthejë në burg

Prokuroria e Posaçme nuk është dakort me ndryshimin e masës së sigurisë nga ‘arrest me burg’ në ‘arrest shtëpie’, ndaj Jamarbër Malltezit.

SPAK do i drejtohet me rekurs Gjykatës së Lartë, ku do kërkojë rikthimin në burg të dhëndërrit të Berishës, dhe kundërshtoi vendimin e djeshëm të gjyqtares Ilrjana Olldashi, e cila vendosi lirimin nga qelia të Malltezit.

Nga ana tjetër një postim i bërë në rrjetet sociale nga Jamarbër Malltezi pas lirimit nga burgu, ka çuar SPAK të kryejë verifikime, nëse vendimi i Gjykatës së Apelit, që ndër te tjera detyron Malltezin mos të ketë kontakte me asnje person është duke u respektuar apo jo.