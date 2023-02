Porositi dy vrasje? Ja cfare kerkoi Suel Çela nga arratia

Suel Çela i njohur edhe si Marjus Lulaj i është drejtuar me kërkesë Gjykatës së Posaçme ndryshimin e masës së sigurisë nga arrest me burg me një masë më të lehtë sigurie.

Prej majit të vitit të kaluar, Çela u shpall në kërkim pas dëshmisë të dëshmitarit të drejtësisë Nuredin Dumani.

Sipas SPAK Çela ka porositur vrasjen e biznesmenit Lulzim Masha pranë liqenit artificial.

Gjithashtu në një episod tjetër, SPAK dyshon se ai ka porositur edhe vrasjen e Elton Kilës./oranews