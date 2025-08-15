Policia shpëton çiftin australian të humbur në Malin e Gomenit
Një çift turistësh nga Australia u shpëtua nga policia e Kamzës pasi humbën orientimin gjatë eksplorimit në Malin e Gomenit. Turistët kishin mbetur të bllokuar në një terren të thepisur, me bimësi të dendur, dhe nuk mund të lëviznin dot.
Pas disa orësh kërkimesh intensive, blutë e Kamzës i lokalizuan dhe i ndihmuan të zbrisnin të sigurt nga mali.
Autoritetet raportojnë se turistët ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore, pa lëndime apo probleme shëndetësore, duke përfunduar kështu një situatë shqetësuese dhe potencialisht të rrezikshme.