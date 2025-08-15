LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Policia shpëton çiftin australian të humbur në Malin e Gomenit

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 14:05
Aktualitet

Policia shpëton çiftin australian të humbur në Malin e

Një çift turistësh nga Australia u shpëtua nga policia e Kamzës pasi humbën orientimin gjatë eksplorimit në Malin e Gomenit. Turistët kishin mbetur të bllokuar në një terren të thepisur, me bimësi të dendur, dhe nuk mund të lëviznin dot.

Pas disa orësh kërkimesh intensive, blutë e Kamzës i lokalizuan dhe i ndihmuan të zbrisnin të sigurt nga mali.

Autoritetet raportojnë se turistët ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore, pa lëndime apo probleme shëndetësore, duke përfunduar kështu një situatë shqetësuese dhe potencialisht të rrezikshme.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion