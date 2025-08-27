Policia shkon ta riarrestojë 29-vjeçarin për thyerjen e masës së Gjykatës, në banesë i gjenden pjesë armësh dhe municione
Theu masën e arrestit të vendosur nga Gjykata e Tiranës, riarrestohet 29-vjeçari, të cilit gjatë kontrollit të shtëpisë iu gjetën edhe armatim dhe municione.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit Nr. 3 bënë me dije sot (27 gusht) se kapën dhe ekzekutuan vendimin e Gjykatës për të riun me dy identitete, F. D(P).
“Ndaj tij është vendosur masa e sigurisë “arrest me burg” për veprën penale “largim i të burgosurit nga vendi i qendrimit”. Gjatë kontrollit të banesës iu gjet municion luftarak dhe pjesë arme të dyshuara zjarri”, njoftoi policia e kryeqytetit pas aksionit.
Për ngjarjen po heton edhe Prokuroria e Tiranës, pasi po verifikohet edhe nëse i riu është pjesë e ndonjë grupi kriminal apo të shitjes së armëve e municionit.