LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Policia shkon ta riarrestojë 29-vjeçarin për thyerjen e masës së Gjykatës, në banesë i gjenden pjesë armësh dhe municione

Lajmifundit / 27 Gusht 2025, 13:28
Aktualitet

Policia shkon ta riarrestojë 29-vjeçarin për thyerjen e

Theu masën e arrestit të vendosur nga Gjykata e Tiranës, riarrestohet 29-vjeçari, të cilit gjatë kontrollit të shtëpisë iu gjetën edhe armatim dhe municione.

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit Nr. 3 bënë me dije sot (27 gusht) se kapën dhe ekzekutuan vendimin e Gjykatës për të riun me dy identitete, F. D(P).

“Ndaj tij është vendosur masa e sigurisë “arrest me burg” për veprën penale “largim i të burgosurit nga vendi i qendrimit”. Gjatë kontrollit të banesës iu gjet municion luftarak dhe pjesë arme të dyshuara zjarri”, njoftoi policia e kryeqytetit pas aksionit.

Për ngjarjen po heton edhe Prokuroria e Tiranës, pasi po verifikohet edhe nëse i riu është pjesë e ndonjë grupi kriminal apo të shitjes së armëve e municionit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion