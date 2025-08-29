Policia Rrugore apel shoferëve: Udhëtoni me kujdes, fundjava do jetë me reshje shiu, jo me shpejtësi mbi normat
Policia Rrugore ka apeluar të gjithë drejtuesit e automjeteve dhe motomjeteve që të tregojnë kujdes gjatë drejtimit të mjeteve.
Nisur nga shkeljet e shumta të konstatuara nga shërbimet e Policisë Rrugore, më të shumta gjatë fundjavës dhe nisur nga fakti që parashikohet që përgjatë fundjavës të ketë reshje shiu, Policia Rrugore apelon që të tregojnë kujdes në akset rrugore ku mund të ketë prezencë uji dhe të mos drejtojnë automjetet apo motomjetet me shpejtësi tej normave të lejuara.
Po ashtu, policia apelon që të moskryejnë parakalime të gabuara dhe të vendosin rripin e sigurimit.
"Të mos drejtojnë automjetet dhe motomjetet nën efektin e alkoolit apo, më keq akoma, në gjendje të dehur, por të përdorin automjetet e transportit publik. Të vendosin rripin e sigurimit dhe të detyrojnë edhe pasagjerët për ta vendosur atë. Të mos kryejnë parakalime të gabuara apo sjellje agresive në rrugë dhe të mos përdorin celularin gjatë drejtimit të automjetit.
Për të gjithë drejtuesit e motomjeteve, biçiklistët dhe ata me monopatina. Gjatë natës të veshin jelekët fosforeshentë që të bëhen të dallueshëm në trafik në kushtet e errësirës.
Të vendosin kaskë mbrojtëse në kokë. Policia Rrugore është prezente në akset rrugore nacionale, urbane e rurale, duke përdorur mjetet inteligjente për matjen e shpejtësisë dronët dhe alkooltestuesit", thuhet në njoftim.