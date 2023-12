Policia njoftim për vrasjen në Peqin/ 12 zyrtarët e burgut që u ndaluan për ‘shpërdorim detyre’

Policia e Elbasanit ka dhënë një njoftim zyrtar lidhur me ngjarjen e ndodhur një ditë në Peqin dhe veprimet e ndërmarra pas ngjarjes.

Bëhet me dije se lidhur me këtë ngjarje janë ndaluar për veprën penale "Shpërdorimi i detyrës" 12 punonjës të këtij institucioni.

Mes të ndaluarve është dhe drejtori i burgut të Peqinit Kamber Hoxha.

Më poshtë gjeni personat e ndaluar dhe pozicioni që kanë mbajtur:

-K. H., 59 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë Drejtor i IEVP Peqin;

-Q. M., 60 vjeç, banues në Elbasan, me detyrë shef i Policisë së IEVP Peqin;

-N. Gj., 54 vjeç, banues në Tiranë, ish-shef i Policisë së IEVP Peqin;

-V. Sh., 37 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë shef regjimi në IEVP Peqin;

-A. D., 52 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë specialist i informacionit në sallën operative të IEVP Peqin;

-I. B., 46 vjeç, banues në Peqin, polic shërbimi i IEVP Peqin;

-F. M., 43 vjeç, banues në Lushnje, polic shërbimi i IEVP Peqin;

-F. P., 50 vjeç, banues në Belsh, polic shërbimi i IEVP Peqin;

-G. M., 49 vjeç, banues në Lushnjë, punonjës policie i IEVP Peqin;

-K. H., 44 vjeç, banues në Peqin, punonjës policie i IEVP Peqin;

-E. Ç., 36 vjeç, banues në Belsh, punonjës policie i IEVP Peqin;

-I. D., 41 vjeç, banues në Peqin, punonjës policie i IEVP Peqin.

Në vijim të veprimeve procedurale u sekuestrua arma e zjarrit e përdorur në ngjarje, si dhe prova të tjera materiale që do t’i shërbejnë hetimit.

Sokol Mjaçaj vrau me armë zjarri, Arben Lleshin dhe plagosi Indrit Shaqjen (të tre këta shtetas vuanin dënimin me burgim të përjetshëm në IEVP Peqin), i cili është aktualisht në kujdesin e mjekëve, si dhe kanosi me këtë armë, punonjësit e shërbimit në këtë IEVP.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme