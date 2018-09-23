Greqi, 34.800 shqiptarë të kapur nga policia
Në total 37.857 emigrantë të kapur në tetë muajt e këtij viti. Ky është bilanci i emigracionin shqiptar klandestin në Greqi, një zhvensosje e numri të madh që nuk po e ndal dot më askush, pasi shifrat tregojnë qartë se levizja klandestine vazhdon me rritme te larta, duke shpërfillur kufirin shqiptar, por jo ate grek.
Por të dhenat zyrtare të vendit fqinje tregojnë se nga fillimi deri në fund të gushtit, vendi fqinjë ka dëbuar 7.041 shqiptarë për qëndrin të paligjshëm në këtë vend.
Sipas burimeve zyrtare të policise greke, në 5 muaj e parë të 2017 u kapën 19.410 emigrantë shqiptar ilegal, si dhe 484 trafikane, ndërsa në 5 muajt e parë të 2018 u kapën nga policia 34.800, si dhe 624 trafikantë emigrantesh ilegal.
Ne kufirin e perbashket greko-shqiptar për 5 mujorin e parë të 2017, rojet kufitare greke kanë kapur 3.057 shqiptar, ose 5 here më shumë të kapur në kufirin Greko-bullgar, ndërsa për 5 mujorin e parë të 2018 u kapën 2.464 shqiptar illegal. Gjithashtu për këtë periudhe të 5 mujorit të parë të 2018 janë kapur për qëndrim të paligjshëm 4.910 shqiptar dhe janë dëbuar 3.427.