Policia italiane kap shqiptarin me 65 mijë euro

Një emigrant shqiptar është ndaluar nga policia italiane, pasi në një makinë që nuk ishte e tij kishte me vete 64 800 euro.

29-vjeçari shqiptar ishte banues në Bullgari dhe u ndalua në via Maschere Bergamasche, pranë supermarketit Famila.

Oficerët e kishin vënë re tashmë makinën, një Mini Countryman, dhe kishin dyshime për lëvizjet e tij.

I riu nuk ishte në gjendje të justifikonte bindshëm as pse përdorimin e makinës, e cila dukej se ishte e regjistruar në një kompani të Villongos dhe as pse kishte me vete një shumë kaq të madhe parash.

29-vjeçari u përgjigj duke thënë se makinën ia kishte dhënë hua një mik dhe se paratë vinin nga një fitim në një faqe bastesh online.

Për këtë arsye efektivët kanë vendosur sekuestrimin e parave dhe automjetit, ndërsa shqiptari është proceduar. /vizionplus