Policia italiane arreston tre shqiptarë, zbardhen emrat dhe akuzat

Tre shqiptarë janë arrestuar dhe dënuar në Brindisi të Italisë për tregtim të lëndëve narkotike.

Të arrestuarit mesohet se janë: Gentian Ceku 44 vjeç i dënuar me 12 vite burg, Artur Licaj 55 vjeç, i dënuar me 18 vite burg dhe Ergi Xhamia 26 vjeç, i dënuar me 12 vite burg.

Hetimet kanë nisur që në vitin 2018 nga njësia e policisë së Leçes.

Në atë kohë ishin një çift shqiptarësh të përfshirë, të cilët konsideroheshin si organizatorë të shitjes së drogës.

Shqiptarët janë të akuzuar për trafik ndërkombëtar të drogës, mbajtjes së armëve pa leje, dëmtim, shkelje dhe vetëpastrimit të parave.

Autoritete italiane bëjnë me dije se, nga kontrolli fizik në banesë u gjetën dhe u sekuestruan 57 kg kokainë, 200 gr heroinë, rreth 20 kg lëndë prerëse, mbi 200 euro kesh, 2 pistoleta dhe një karikator, si dhe 2205 gëzhoja të kalibrave të ndryshëm.

Te gjitha keto prova jane sekuestruar ne cilesine e proves materiale dhe me pas jane perdorur ne gjykate gjate procesit per faktimin e akuzave te ngritura ndaj shtetasve shqiptare.