LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Policia gjobit administratorin e një lokali në zonën e plazhit në Durrës për muzikë të lartë

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 13:53
Aktualitet

Policia gjobit administratorin e një lokali në zonën e plazhit

Policia e Durrësit ka vendosur gjobë prej 200,000 lekësh ndaj administratorit të një lokali në zonën e plazhit, për shkak të muzikës së lartë që po prishte qetësinë publike.

Sipas njoftimit zyrtar, gjatë kontrolleve të përditshme në lokale me muzikë, shërbimet e policisë në Durrës kanë përdorur mjete të posaçme zhurmëmatëse dhe kanë konstatuar se niveli i zhurmës në një lokal në lagjen nr. 13 arrinte në 85.5 decibel.

“Në zbatim të ligjit “Për administrimin e zhurmës në mjedis”, administratori i subjektit, shtetasi F. B. u ndëshkua me masë administrative 200 000 lekë”, njoftoi policia.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion