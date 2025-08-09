Policia gjobit administratorin e një lokali në zonën e plazhit në Durrës për muzikë të lartë
Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 13:53
Aktualitet
Policia e Durrësit ka vendosur gjobë prej 200,000 lekësh ndaj administratorit të një lokali në zonën e plazhit, për shkak të muzikës së lartë që po prishte qetësinë publike.
Sipas njoftimit zyrtar, gjatë kontrolleve të përditshme në lokale me muzikë, shërbimet e policisë në Durrës kanë përdorur mjete të posaçme zhurmëmatëse dhe kanë konstatuar se niveli i zhurmës në një lokal në lagjen nr. 13 arrinte në 85.5 decibel.
“Në zbatim të ligjit “Për administrimin e zhurmës në mjedis”, administratori i subjektit, shtetasi F. B. u ndëshkua me masë administrative 200 000 lekë”, njoftoi policia.