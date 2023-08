Policia e Vlorës reagon për turistët e helmuar: Janë jashtë rrezikut

Policia e Vlorës ka dhënë verisionin zyrtar në lidhje me turistët që mbetën të helmuar për shkaqe të paditura.

Në njoftim bëhet me dije se rreth orës 20:10, në spitalin e Vlorës, janë paraqitur për ndihmë mjekësore, me simptoma helmimi nga ushqimi, 41 turistë polakë. Ata fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Ndërkohë, grupi hetimor i ngritur për këtë rast po punon për përcaktimin e shkakut të helmimit.

Rajoni i policise Vlore

Rreth orës 20:10, në spitalin e Vlorës, janë paraqitur për ndihmë mjekësore, me simptoma helmimi nga ushqimi, 41 shtetas polakë (turistë), të cilët janë jashtë rrezikut për jetën. Nga verifikimet paraprake rezulton se këta shtetas, gjatë ditës së sotme, kanë qenë me guidë, me anije turistike, në ishullin e Sazanit. Grupi hetimor i ngritur për këtë rast, në bashkëpunim me specialistë të AKU-së dhe në drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për përcaktimin e shkakut të helmimit të këtyre shtetasve.